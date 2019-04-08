【理財Campus】防「黑天鵝」突襲　買金避險有辦法？

港股創今年新高、美股持續強勢，金融市場一片歌舞昇平！然而，「黑天鵝」往往在無聲無息下突襲，令投資者手足無措！若想有資產作後盾，不妨在組合內配置黃金。相關投資選擇眾多，除實物黃金外，亦可選擇紙黃金，黃金ETF(交易所買賣基金)、金礦股及黃金合約，究竟各項投資有何優點及風險呢？



傳統上，黃金與美元走勢每每呈逆向，美元強，金價就會轉弱，反之亦然。去年黃金價格最高曾見每安士1,366美元，全年微跌近1.6%，但相對美股道指去年跌5.63%，恒指跌13.6%，黃金仍算穩健。金價年內走勢暫時不俗，近日徘徊每安士1,291美元，年內微升0.67%。



●最實際：實物黃金

投資黃金最保守的方法是買賣實物黃金，縱使金價不升值，亦可買來穿戴，不少人選擇買入金手鐲、金鏈等，但當中涉及手工費、鑑定及保安等問題。而選擇金條，可免卻不必要的開支。



為免保存時會刮花金條或管理不當，可存放在銀行的保險箱，但要留意每間銀行的保險箱收費。



坊間有許多銀行提供不同類型產品，如恒生銀行提供僅一克重的千足金條，僅需300餘元入場，另提供一安士的恒生千足金條、二十克的財神金牌等，投資額售價視乎金件重量，由二千多元至過萬元不等。華僑永亨銀行提供一安士九九金、千足金等，需瀏覽各銀行網站查閱產品種類及手續費。



●最穩健：紙黃金

紙黃金亦稱黃金簿仔，投資者開設帳戶時會獲得一本黃金存摺。客戶在帳戶進行買賣即可，過程不會有任何實物交收，帳戶資產隨金價變動，當中沒有槓桿原理，投資風險較低。



與買賣實物黃金相比，投資紙黃金就不需要擔心存放問題，可謂穩健之選。而且部分銀行提供低至0.1両金的買賣交易，入場費低至千餘元，但不會給予存息，而戶口持有人亦沒有實金擁有權。



●最貼市：黃金ETF

市場上亦有跟隨投資金價的ETF（交易所買賣基金），如上市約10年，成交額較高的SPDR金ETF（02840）及價值黃金（03081）等，旨在反映倫敦金銀市場協會（LBMA）金價走勢。



這些ETF可如股票買賣在交易時段買入及賣出，流通性高，可隨時套現。數據顯示，在2017年及2018年的國際金價分別升13%及跌1.58%，SPDR金ETF則分別漲11.82%及跌1.46%，而價值黃金則分別升11.66%及挫2%。



●最難測：金礦股

股民若看好金價表現，可買入金礦股如紫金礦業（02899）、招金礦業（01818）等，理論上每當金價上升，板塊便會受惠。



不過，投資者需要留意，買入金礦股如同買賣其他股票一樣，均要面對大市急升急跌的風險，除了受大市氣氛影響，一些公司政策、或公司業務出現營運困難，都會影響股價表現。去年港股跌逾13%，紫金及招金則分別跌0.68%及升31.4%，招金大升原因之一是獲多間大行唱好。



●最進取：黃金合約

黃金合約可大致分為紐約期金以及倫敦現貨金(俗稱倫敦金)合約選擇。提起倫敦金，小市民每每會想起騙案，但只要光顧正當的金融機構及中介人，理論上不會因買賣倫敦金而受騙。



而不論期貨還是現貨，亦可買升及買跌，當中亦涉及槓桿，舉例投資者可以1萬元按金，買入10萬元貨值的合約，所以金價升跌對投資回報影響更大。



而黃金合約買賣時段接近24小時。而黃金期貨買賣與一般期貨相近，在合約上的期限買賣，買家可以將合約轉售予其他投資者，並從中獲利。所以一張期貨在到期前可以買賣很多次，而每張期貨的合約月份不一，由即月至24個月的買賣年期都有。



●金價年內上望1400美元



外圍局勢看似喘定，今年金價走勢何去何從？阿布扎比證券(ADSS)香港零售市場銷售總監陳欣表示，國際金價短線會有調整，但長遠仍看俏，因美國經濟有隱憂，美元弱，金價將轉強，或見1,400美元。



他稱，短線而言，市場對中美貿易摩擦的憂慮淡化，削弱金價避險需求。歐洲經濟數據欠佳、英國脫歐皆限制英鎊和歐元的升幅，變相支撐美元匯價，壓低金價，令金價短線或下試每安士1,276美元水平。



惟他認為，黃金短線回落後，中長線會再向上，因年內多項美國經濟數據壞多於好，早前債息倒掛，均反映市場憂慮美國經濟前景，不利美元續強。



此外，暫未見中美貿戰有圓滿解決的迹象，一旦現利淡消息，市場避險情緒隨時再臨，資金勢再度流入金市。



而新興國家央行近年增加黃金持倉量的趨勢持續，藉以分散外匯儲備風險，故中長線仍有利金價。他預期今季金價有機會上試1,350美元水平，今年內更有機會衝上1,400美元。



招商證券(香港)董事總經理兼環球商品及期貨板塊主管張強生稱，美國政治對金價影響大，美國總統特朗普施政打着大美國主義旗號，他就任初期美元曾轉強，美匯指數於2017年3月初衝破102。因金價與美元呈逆向，金價該月曾跌穿1,200美元，如今仍於1,300美元以下，兩年內升幅輕微。而特朗普的任期尚有近兩年，金價仍充斥許多不明朗因素。



他預計，金價長線於1,240至1,250美元有支持，上方看1,400美元，可考慮以每50美元止賺或止蝕。投資取向方面，宜短線買賣，建議考慮具有槓桿原理的黃金投資工具。



張強生又補充，去年黃金價格走勢不錯，急升主因是環球市場充斥許多不明朗因素，如特朗普干預聯儲局加息步伐、貿戰或令雙方經濟增長放慢等，以致資金流入黃金避險。而今年尚有不少未明朗因素，投資者不宜鬆懈。

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