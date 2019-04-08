Apple教主親筆簽名牌匾　拍賣成交價或高達11.7萬

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)早期產品拍賣出天價屢見不鮮，早在2013年，Breker拍賣行曾以67.14萬美元(約524萬港元)的高價，賣出一台Apple-I電腦，打破當時的歷史紀錄。



最近蘋果公司創辦人、教主喬布斯簽名的「十年創意」(Ten years of creativity)牌匾(plaque)，現正在RR Auction透過網上進行公開拍賣，拍賣結束時間為美國東岸時間4月10日晚上7時。



這塊牌匾是在2000年，蘋果公司表彰十年員工時，頒發給Suzzane Lindbergh的紀念品，它也是喬布斯親筆簽名的為數不多牌匾之一。同類型由教主頒贈予員工的牌匾，據悉還有幾幅。



據了解，這是在教主回歸蘋果公司後不久授予的，後來公司很快就開始使用傳真簽名，想看到教主的親筆簽名實屬不易。



這塊牌匾狀態良好，僅有一些輕微的波紋，預計拍賣成交價將高達1.5萬美元(約11.7萬港元)。另外，拍賣會上，與之一起拍賣的還有Apple-I的簽名照片，以及Apple-I操作手冊的簽名副本。這張照片由蘋果公司另一創辦人沃茲尼亞克(Steve Wozniak)簽署，而手冊則由蘋果聯合創辦人韋恩(Ronald Wayne)簽署，該套裝預計售價超過200美元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm