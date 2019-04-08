財經評論：無現金社會提速　黃金保值地位升

美韓近期率先推出大眾5G服務，意味這嶄新技術開始普及，全球勢跟隨。隨着5G興起，象徵新一輪產業革命正式展開，物聯網及區塊鏈技術大行其道，為「無現金社會」打下根基，或預示黃金保值地位提升。



由於手機支付可杜絕假鈔及銷售人員作弊機會，又可減免找贖失誤，僱主樂意採用，很快就成為潮流，順理成章使全球眾多國家力推「無現金社會」，現金在交易支付中所佔比例不斷下降。當中瑞典可謂是佼佼者，目前差不多整個社會都電子化，相信在不久未來就會正式推出官方虛擬貨幣。內地發展亦一日千里，有統計顯示，在全國電子商務交易額中，手機支付比例從2014年的33%提升至逾75%。由於5G上網速度是4G的100倍，可承受着更高速、更廣泛的連接，標誌着物聯網時代來臨，為手機支付帶來更大擴展空間。



為何5G能為全球帶來革命式改變？有業內人士解釋，由於諸如人臉、指紋、虹膜、語音等生物識別結構複雜，4G運算速度無可能同時擔當多個角色，有了5G後，用戶在選擇商品的同時，就能完成商品識別與支付，使「無人超市」能真正普及。再者，基於5G的高速傳輸與區塊鏈等「去中心化」技術流行，將大大減輕各銀行及支付公司系統的數據交換壓力，大大提升支付效率與可靠性。



簡而言之，5G的應用能令物與物、物與人、人與人徹底互聯，而支付就屬於互聯的重要環節。有了流動支付，人們不必親身付款，又不需經常往返銀行。



不過，若5G能令社會走向「無現金化」，財產全部上網，亦會衍生其他問題。舉例來說，目前有不少分析認為，若下次經濟衰退短期來到，央行把利率減至「零」明顯不足以救市，最終可能要實施負利率。所謂負利率，簡單來說就是你把錢存在銀行，反而要被徵費，迫使你把多餘的錢花掉，以達致救市之效。惟屆時若現金仍是主流，存戶大不了將錢提出來化成現鈔，就可避免徵費。換言之，若社會變成「無現金化」，相信難以把財富隱藏。



因此，若想把財富化為實物「隱藏」下來，而該資產又能獲外界認可，黃金似乎最穩陣。若從這角度去想，黃金未來的地位將變得特殊，要升值也不是難事。作為投資者，或可從5G潮流中洞悉未來趨勢，回看近期金價在股市及美元皆升之下，也能逐步上揚，也許不再是純粹避險那麼簡單，不妨多加關注。

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