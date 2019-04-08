逐月狙擊！大摩3個月來第3度降特斯拉目標價

外國傳媒報道，電動車企業特斯拉(Tesla)再遭大行狠踩，當中摩根士丹利周一(4月8日)又唱淡，為3個月以來第3度，主因是投資者加強關注特斯拉的財務健康及資金流動性。



該行再度下調特斯拉目標價，由260美元降至240美元，意味股價較上周五(4月5日)收市有大約13%下跌空間。



就在兩個月前，大摩將特斯拉的目標價由291美元降至283美元，上月則由283美元降至260美元，連同本月，即大摩連續第3個月下調目標價。



截至上周五，特斯拉股價今年以來已累挫17%左右。

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