夜市UPDATES：美股早段偏軟　港股夜期無方向

中美貿易談判刺激作用消退，市場開始憂慮本周起的企業業績潮，美股早段偏軟。道指報26,277點，跌147點或0.56%；標指報2,884點，跌8點或0.28%；納指報7,913點，跌25點或0.32%。港股期指夜市曾跌至3萬關邊緣，目前報30,128點，升6點，高水51點。



投資者等待第一季業績，此前已有道指成分股公司下調2019年盈利預期。業績期由4月12日開始，由摩根大通打頭陣。



個股方面，摩根大通分析員再度睇淡通用電氣(GE)，並調低目標價至5美元，為全華爾街最低。該行分析員稱，投資者低估了GE面對的挑戰，消息拖累GE股價早段瀉5.63%，至9.45美元。



匯市方面，美匯指數跌穿97，跌0.39%，令歐元兌美元升上1.1269，升0.45%。



至於歐洲，歐盟即將決定延長英國脫歐期限，或許將最後期限設定在今年底、甚至2020年；另外，據報意大利政府將上調2020年赤字率目標至GDP的2.1%左右。



歐股個別發展，英股升0.07%；法股跌0.1%；德股跌0.43%；意大利股升0.01%。



【21:30】美股周一早段出現回吐，道指低開143點，報26,281點，納指挫17點，報7,920點。其中，波音公司宣布削減737 Max產量後股價受壓，曾挫3.23%至379.26美元。



摩根士丹利首席股市策略員威爾遜指出，最近投資者受到聯儲局的行動鼓舞，但放鬆政策不會紓緩公司的邊際利潤壓力，而盈利質素的重大風險仍未反映在股價身上。



威爾遜又警告，業績遜預期的企業可能削減開支和人手，或進一步打擊經濟，觸發股市拋售。FactSet統計顯示，分析員估計標指成分企業首季純利倒退4.2%，第2季仍沒有增長。



富國銀行行政總裁斯隆上月受壓下辭職，該行最大單一股東、股神巴菲特在訪問中認為，為重建信譽，富國新舵手不應來自華爾街大行包括摩根大通及高盛，避免惹來國會的批評。他又相信，富國雖然受到連串醜聞打擊，但競爭地位仍然很強。富國股價周一報48.72美元，跌0.12%。

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