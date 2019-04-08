越秀地產3月銷售額升39%

越秀地產(00123)公布，3月實現合同銷售金額約73.55億元人民幣(下同)，按年上升約39%，實現合同銷售面積約31萬平方米，按年上升約37%。



今年首3個月累計合同銷售金額約143.01億元，按年上升約43%，累計合同銷售面積約59.52萬平方米，按年上升約13%。累計合同銷售金額約佔2019年合同銷售目標680億元的21%。



截至3月31日，訂購銷售金額約25.71億元，訂購銷售面積約10.02萬平方米。若將訂購銷售和累計合同銷售合併計算，總銷售金額和銷售面積分別達到約168.72億元和約69.54萬平方米。

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