新盤UPDATES︰家壹超購5倍　皇第上載樓書

豪宅新盤暢旺，多個樓盤連錄多宗成交，另外市區新盤反應熱烈，有大型樓盤部署月內開售。



●深水灣徑8號銷售安排 採新做法連招標文件

據一手銷售資訊網資料，南豐集團及豐資源發展的壽臣山深水灣徑8號，剛上載新銷售安排，推出第1座花園單位B，於本周五(4月12日)上午10至11時招標發售。該單位實用面積7,568方呎，花園面積2,983方呎。



值得注意的是，是次銷售安排連同招標文件，配合香港地產建設商會新做法。文件亦列明投票者入標時需連同800萬港元本票，至於每月管理費為84,796港元，平均每方呎11.2元。



●將軍澳日出康城7A期最快本月開售

大批新盤部署出籠。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城第7期，屬O’EAST系列第2個項目，首期希望本月開售。



他透露，項目住宅部分分2期發展，正申請預售樓花同意書，7A期提供616伙，包括1、2及3房。7B期則設504伙，間隔同為1至3房。兩期共有1,120伙，整體主打兩房及3房戶。樓盤設有24小時通道連接港鐵站，並坐落於樓面48萬方呎商場之上。



他指出，公司非豪宅物業一向主力以價單形式銷售，只是洋房及特色戶以招標形式推售，未來仍會維持同樣做法。他預期，第2季樓價可望續升，全年樓價料升近1成。



該公司市務助理總經理陳惠慈稱，同屬區內O’EAST系列的MALIBU，已累積售出1,561伙，套現逾144.4億元，創集團住宅歷來銷售紀錄，平均呎價近1.6萬元。



同系其他項目方面，公司於首季共售出24座洋房及91間分層戶，合共套現近30億元。其中將軍澳中MONTEREY分層戶平均呎價逾2.4萬元。



●家壹錄得648張入票登記 超購逾5倍

市區新盤魚貫開售。恒基地產(00012)旗下長沙灣新盤家壹，明晚(4月9日)正式開售首批100伙，發展商剛已截止接受認購，共錄得648張入票登記，超額認購逾5.48倍。



●澐灃洋房逾四千萬沽 呎價2.42萬

永泰地產(00369)等合作發展的沙田九肚澐灃，約一周連環沽出8伙內園洋房，套現金額逾3.1億元。其中 今日(4月8日)售出的H37號洋房，面積1,671方呎，成交價4,043.9萬元，呎價2.42萬元。



●維港頌逾5800萬沽 琨崙賣近3000萬

據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下北角維港頌沽一伙，單位為8座28樓A室，成交價5,875.7萬元，面積1,322方呎，呎價44,446元。



華懋集團旗下屯門琨崙，以2,998萬元沽出金琥珀洋房單位32A號地下至2樓，面積2,181方呎，呎價約13,746元。



●渣甸山皇第樓書上網 最大面積6867方呎

超級豪宅市場醞釀開盤潮。尚家生活地產等合作發展的渣甸山皇第，樓書剛上網，料快將正式推售。



該項目提供16伙分層住宅，實用面積由2,846方呎起，最高21、22及23樓連天台特色戶，面積更高達6,867方呎，預計是一手住宅銷售條例生效後，推出市場的最大面積分層戶，單位亦設面積946方呎平台與1,103方呎天台。



●海傲灣連沽4伙 累售逾380伙

九龍建業(00034)油塘海傲灣錄4宗成交，成交價介乎626.9萬至841.7萬元。該盤累售逾380伙，套現近 22億元，平均呎價約21,000元。發展商指出，由於近日不少客人對2年泊車優惠需求殷切，因此考慮延長該優惠時間。



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