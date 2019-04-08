樓價UPDATES：二手趨明朗　投資客趁勢入市

樓市前景轉趨明朗，部分投資客趁機入市，荃灣御凱錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山活倫閣中層A室一房戶，實用面積377方呎，向東北，景觀開揚，以738.8萬元易手，實用呎價19,597元，單位7年升值57%。



●南灣道雅景閣中層戶，實用面積約1,272方呎，為三房包括套房間隔，以4,750萬元連租約及車位易手，實用呎價約37,343元，創屋苑同類單位金額及呎價新高。上址現時月租約8.3萬元，回報率約2.1厘。



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九龍區

●牛池灣居屋嘉峰臺2座高層D室兩房戶，實用面積482方呎，座向西南望市景，日前於未補價第二市場以610萬元購入，實用呎價12,656元，創屋苑兩房新高。買家睇樓已有一段長時間，在還價期間，因得知另一組買家有興趣洽談，故決定快人一步出價承接。



●奧運站維港灣近期租務表現平穩，屋苑9座高層H室，實用面積464方呎，屬兩房間隔，以2.4萬元租出，實用呎租約51.7元。



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新界區

●外區投資者斥資1,450萬元購入御凱2座中層C室，單位屬三房包括套房及連儲物室設計，實用面積約728方呎，享開揚汀九橋海景，實用呎價約19,918元。上址為原業主於2008年10月以約593.8萬元購入，期內升值逾1.4倍。



●馬鞍山翠擁華庭11座低層C室，實用面積765方呎，以三房包括套房及連儲物房間隔，座向東南望內園景。單位原開價998萬元，放盤9個月，以910萬元易手，實用呎價11,895元。原業主於2008年6月入市，期內帳面獲利502萬元。



●粉嶺花都廣場5座低層E室兩房戶，實用面積370方呎，座向北面望內園景。單位原開價520萬元，放盤3個月，減價10萬元，以510萬元沽出，實用呎價13,784元，單位23年升值約兩倍。



●馬鞍山銀湖‧天峰6座高層A室，實用面積1,564方呎，以四房間隔，座向東面望海景，放盤三個月，減價100萬元，最終以2,500萬元售出，實用呎價15,985元。上址為原業主於2010年7月入市，持貨逾8年多帳面獲利697.2萬元。

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