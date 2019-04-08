失業潮將至？美國首季裁員增35%　10年最高

外媒報道，根據人力資源公司Challenger，Gray & Christmas的統計，美國首季度企業裁員人數達19.04萬人，按年增加35.6%。根據歷年的首季數據，這是自2009年第一季度以來最差。



若與去年度第四季相比，裁員人數亦上升了10.3%。Challenger，Gray＆Christmas副總裁Andrew Challenger表示，企業似乎正在設法精簡及更新生產流程，減少勞動力逐漸成為其中的一種手段。他又指，消費活動的轉變及科技進步亦推進了裁員的步伐。



值得注意的是，目前美國失業率僅為3.8%，屬於歷史上的低水平；而最新公布的3月份非農就業職位增長為19.6萬個，高於市場預期。Challenger的報告指出，對未來經濟放緩的擔憂，是企業裁員的主因。



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