天下圖控出售內地數據公司權益

天下圖控(00402)以1,000萬元，有條件同意出售吉昌投資全部股權，並將以現金結算。天下圖控目前正在清盤，有關出售事項已經審查委員會批准。公司將繼續停牌，直至另行通知。



吉昌投資主要透過旗下北京天下圖數據技術及其附屬公司，從事地理空間運用及服務、數據採集、以及設備的開發及銷售。



天下圖控續稱，鑒於法院命令公司進行清盤，共同清盤人已獲法院委任、且獲授權處置天下圖控資產，以及以公司名義及代表公司採取所有必要行動(包括對集團進行重組)。然而，由於公司無清償能力，且無足夠資產結算債權人的索償，故預估股東回收可能無法實現。

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