高盛將開源華爾街最強交易員的秘密武器

外國媒體報道，華爾街大行高盛(Goldman Sachs)將在開發者合作網站GitHub上發布一些代碼。高盛分享的是其一度受到嚴密保護的技術，該行交易員和工程師過往利用這些代碼為證券定價、分析和管理風險，相信這將在投資界掀起了一場風暴。



高盛工程師安迪菲利普斯（Andy Phillips）表示：「我們希望成為量化投融資的一員，就像亞馬遜成為計算能力的一員一樣。」



高盛的自營交易引擎SecDB曾使其交易員成為華爾街最聰明的交易員。過去5年，高盛一直在將SecDB的功能構建成一個名為Marquee的web應用程序，目前約有1.3萬名用戶，大致分佈在高盛員工和客戶之間。



GitHub的代碼將允許用戶直接與Marquee的數據提要、定價引擎和其他工具進行交互。



除此之外，高盛還為使用其代碼，開發新應用程序的工程師提供每年10萬美元的資金，但高盛將擁有由此產生的知識產權。此外，該行還優先擁有獲得前景看好技術的投資機會。

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