古勝：手機設備股選擇吸納

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，近期環球投資市場的風險胃納持續上升，主因中美兩國經濟數據偏好，市場亦憧憬貿易談判接近尾聲。在上周美國總統「侵侵」出口術要聯儲局減息後，聯邦基金利率期貨顯示市場預期今年不單止唔會加息，仲有超過五成機會減息。各地股市先後起動，就連紐約期油及比特幣都分別抽上63美元及5,200美元水平，相信唔少投資者都有斬獲。



順勢而為策略一直都係投資王道，既然外圍睇落咁好景，雖然話港股曾多次試衝三萬點大關不果，到周一終於破位，恒指升140點收報30,077點。



牌面上，除咗中美貿易談判一日未簽字都不能太過老定之外，暫時睇唔到有乜潛在重大利淡因素，就算早前美國長短債孳息曲線倒掛，但都要幾個月時間去發酵，並非即刻對經濟產生負面影響，故部署上係可以睇長少少。



板塊方面，周一見手機設備股幾醒神，尤其是舜宇光學(02382)同埋丘鈦科技(01478)，兩股分別升4.3%及一成，跑贏大市幾條街。



先講龍頭股舜宇，眾所周知，以往板塊熱炒通當都係睇住佢同埋瑞聲科技(02018)。不過，從行業基本面分析，今年除了是5G發展大年，多間手機商積極推出智能手機，而新型手機都會添置多個鏡頭，但就唔會話用多啲聲學設備，所以見資金主要追住隻舜宇來買，反而瑞聲股價只能在低位浮沉。



野村報告就指，隨着智能手機對三鏡頭配置應用，預期舜宇旗下鏡頭模組業務毛利率可在首季觸底回升，基本面之改善將推動股價，故上調其投資評級至「買入」，目標價上調至115元。即以周一收市價計，仍有約10%潛在升幅。該行同時上調丘鈦投資評級至買入，目標價升至10元，主因舜宇鏡頭模組毛利率復甦下，將間接帶動丘鈦訂單，估值有望提升。



策略上，舜宇周一重返紅底股行列，為去年8月以來首次，MACD從熊轉牛，中線走勢利好，值得順勢跟進，上望113元，穿99元止蝕。至於丘鈦，周一開市一度高見11.56元，但之後升幅收窄，最終收報9.09元。經連日上升後，周一於高位明顯有沽壓，加上9日RSI為86已進人超買區，短期調整機會唔細，故不建議高追。



此外，醫藥股周一表現同樣省鏡，板塊氣氛主要由金斯瑞生物科技(01548)帶動，受捧主因是旗下附屬用於治療多發性骨髓瘤藥物已獲歐洲藥品管理局以優先審評藥物認定，刺激該股大升25.4%。



金斯瑞單日大爆升，真係好難冇「畏高症」，故策略上，都係逢低吸納中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)為宜，起碼買落較安心，兩者周一分別升7.1%及3.6%，同樣跑贏大市，只要唔跌穿20天線，都可繼續持貨。

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