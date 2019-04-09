林嘉麒：升市催化劑必須加強

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，投資市場容易出現物極必反的情況，去年充斥着壞消息，今年消息比預期中好，股市開始反彈，大市上升是以一個又一個比預期中好的消息帶動。不過，當市場消化了預期的消息，投資者未再有新一輪憧憬下，要小心或許是大市回調的時候。



周一開市前，美國白宮首席經濟顧問庫德洛於電視節目受訪表示，中美經貿談判愈來愈接近達成協議，而且，中美在保護知識產權及阻止強制技術轉移方面，亦取得很大進展。官媒上周六也報道，中美雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施等協議文本，取得新進展，雙方決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商。

事實上，這理應令市場感到欣喜，因為要在多方面達成協議確實不容易，但是消息未對中港股市有太大刺激作用。周一A股開市只屬輕微高開，更倒跌收市。港股高開183點後，見過年內高位30,185點，亦跌穿過三萬點，及後雖然反彈，惟未見有力挑戰更高水平，好消息似是慢慢被消化。



值得留意的是，上周五美國總統特朗普見過國務院副總理劉鶴後，稱將可能在未來四星期知道結果，只要再加兩周時間準備好，協議就可達成。時間表給了市場清晰的願景，但假若未來四星期未有結果的話，投資者是否需要擔心？中港股市要繼續升，需要新的催化劑，再不單止是中美貿易談判的好消息了。



中美貿談進展還有一個月時間，短期焦點先放在本周的中國經濟數據上。上周A股回勇，主因中國官方製造業PMI回到50的盛衰分界線以上，同時服務業PMI也好於預期。因此，其他經濟數據會否轉好是短線大市上升動力的關鍵。



回顧2月份數據，新增人民幣貸款、社會融資金融均出現環比大跌，市場已預期在寬信用的政策下，信貸投放能力較充足，企業貸款需求改善下，市場已認定3月信貸將會回暖，在預先期待轉好下，數據最終需要遠好於預期。



另外，國家2月進出口整體表現欠佳，出口按年更大跌20.7%，進口跌5.2%。儘管市場預期中美快將擬定協議，惟對3月的進出口數據沒有期望之下，假若3月數據好於預期，相信會成為大市向上的強心針。至於上月已見好轉的CPI及PPI，市場期待最差情況已見，因此4月份的CPI及PPI數據要繼續改善的同時，也要好於預期。



簡單地說，本周將公布的經濟數據，要由市場預期的壞轉為好，市場預期的好則要更好，才可推動恒指完全回補去年六月的裂口30,259點，也是一個大阻力位。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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