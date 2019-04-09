陳蓓敏：行業見底　永達汽車業務有改善

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五美國公布3月份非農新增職位為19.6萬個，勝市場預期的18萬個，平均時薪也見升逾3%，顯示勞工市場穩定，工人有消費能力。聯儲局稱有減息空間，美股三大指數慢步向上推進。



中央再進一步向小微企定向降準，支持小微企再貸款政策，惠譽卻又表示中國存在私人企業債違約機會增加。年內未見美資大舉唱淡中國動作，滬綜指守穩於3,200點水平。



受惠於外圍做好，恒指周一裂口高開，高見30,185點後回軟，於三萬關口浮游。除恒生公用事業分類指數微跌外，其他主要分類指數皆做好，以金融指數表現稍佳。牛熊證街貨分布上，熊證較多，囤兵至30,500點水平。收市所見，多隻權重藍籌股皆高收，走勢優異。



永達汽車(03669)為中國領先乘用車零售商和綜合服務供應商，去年受新進口車關稅調整和中美貿易緊張因素影響，全年盈利按年跌17%至12.53億元人民幣。隨着去年第4季行業見底後，急於去庫存和割價求售情況在市場已不復見。



第十八屆上海國際車展將於4月16日舉行，屆時多款名貴入口車亮相，在積極銷售策略下，藉此增加客戶購買意欲，刺激訂單。管理層估計，年內豪華車銷售有約一成升幅。集團有見汽車金融業發展理想，已作策略部署，擬引入戰略投資者。建議候低吸納，目標價8.28元，止蝕位6.74元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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