歐股收市個別發展　Henkel漲逾2%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,451點，升5點或0.07%；法國CAC指數收報5,471點，跌4點或0.08%；德國DAX指數收報11,963點，跌46點或0.39%。



最新數據方面，德國2月份經季節調整後出口總值按月下跌1.3%；2月份貿易帳結餘為179億歐元。



德國家用品企業Henkel確認2019年公司業績前景，股價收市漲2.49%。



法國製造商Safran股價急跌近2%，此前波音公司宣布削減737 Max飛機的產量，而該客機有使用Safran旗下公司生產的LEAP-1B引擎。

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