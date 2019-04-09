鄔必偉：放寬外資准入　可望創雙贏

富途證券國際(香港)鄔必偉在東方產經「專家點評」專欄表示，3月28日國務院總理在博鰲亞洲論壇上表示，中國將進一步放寬外資市場准入，全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度。今年6月底前，中國將再次修訂發布外商投資准入負面清單，自由貿易試驗區外商投資准入負面清單，孤立外商投資產業指導目錄，進一步縮減負面清單條目，擴大增值電迅、醫療機構、教育服務等現代服務業，以及交通運輸、基礎設施、能源資源等領域對外開放。



負面清單只做減法、不做加法，而且「非禁即入」將全面落實。將對各類所有制企業一視同仁，以公正監管保障中外企業公平競爭、共同發展。還將加快提升貿易便利化水平，今年要明顯降低通關成本，提高通關效率。從以上承諾我們看到，這是中國繼改革開放40年之後，第二次新的高質量的改革開放。



去年中美貿易戰後，特別是美國及歐洲都相繼出台貿易保護措施，全球化進程目前受到很大打擊的情況下，中國進一步放寬外資准入，是對全球化做最有力的支持。同時，也是對中國內部經濟結構的改變和完善起助推的作用。



我們從2018年公布的外商投資准入負面清單來看，在一、二、三產業全面放寬市場准入，涉及金融、交通運輸、商貿流通、專業服務、製造、基礎設施、能源、資源、農業等各領域，共推出22項重大開放措施。其中，特別是對金融和汽車行業的開放力度特別大。



在汽車領域，2018年取消專用車、新能源汽車整車製造外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業不超過兩家的限制。在上海，特斯拉中國已經落地，今年底將實現特斯拉國產車的投產，這必將改變中國以及世界新能源車的格局。



在金融領域，去年取消對中資銀行的外資單一持股不超過20%，合計持股不超過25%的持股比例限制；同時去年將證券公司、證券投資基金管理公司由中方控股改為外資股比不超過51%，2021年取消外資股比限制；2018年將期貨公司由中方控股改為外資股比不超過51%，2021年取消外資股比限制；2018年將壽險公司外資股比由50%放寬至51%，2021年取消外資股比限制。



我們看到，瑞銀，摩根，野村等海外著名投行和券商都在中國設立了獨資或者控股的券商，這將對中國的金融生態發生重大的影響。



總之，我們會看到，中國正在通過進一步放寬外資市場准入，一方面解決內地經濟的結構性問題，另一方面，也為全球化做最強有力的推動，未來中國會更好。



富途證券國際(香港) 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，本人並無持有上述股票)

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