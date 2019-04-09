歐宸銘：虛擬銀行發展勢在必行

海通國際證券財富管理投資策略經理歐宸銘在東方產經「專家點評」專欄中表示，金管局早前發出3個虛擬銀行牌照，並表示虛擬銀行不設實體分行，透過互聯網為客戶遙距開戶和提供各類銀行服務，實行將科技融合至日常生活當中，為廣大市民和中小企業提供便捷的銀行服務，促進普及金融。



首三間獲發虛擬銀行牌照的公司包括Livi VB Limited、SC Digital Solutions Limited和眾安虛擬金融授予銀行牌照，以經營虛擬銀行。當中眾安虛擬金融預期在獲得牌照後的6至9個月內上線並推出首個服務，其服務將以存款、貸款、匯款等作基礎，並以用戶體驗和安全性作優先考慮條件。



近年隨着智能手機普及，虛擬銀行的數量和重要性相應增加。然而，由於銀行業監管框架嚴格，大多數虛擬銀行未能夠在貸款和存款中佔據重要的市場份額。是次虛擬銀行牌照的頒發，將可能打破銀行業界多年平衡的局面，重新制訂香港的銀行體驗。



虛擬銀行可按客戶的需求提供各人性化或個人化的服務，例如不用親身開戶，在線申請金融服務，參與簡單的投資計劃等等。



我們認為，香港虛擬銀行的發展只是剛起步，相較內地微眾銀行和螞蟻金服的規模仍有一段長距離，兩者經過了兩年的營運經已達到收支平衡，香港要急起直追才能跟上大時代的巨輪。



內地和英國虛擬銀行發展已愈趨成熟，其無現金支付，以數碼化渠道提供銀行服務等等新體驗足以彌補傳統銀行的不足，反觀香港若然不想被淘汰的話，虛擬銀行的發展變得勢在必行，或成繼5G板塊之後，另一個兵家必爭之地。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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