中信銀行(國際)：聯儲局停加息　利好澳元

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周澳洲央行宣布維持利率在1.5厘不變，符合市場預期。央行在此次議息聲明中表示，全球經濟前景依然良好，儘管經濟增長放緩令下行風險增加，但央行維持低利率將繼續為國內經濟提供支持，通脹率依舊處於低位且保持穩定，預計基礎通脹率今年為2%，明年為2.25%，而薪資增長將隨着時間進一步加速，但將是漸進過程。



數據方面，澳洲2月貿易盈餘數據錄得48.01億澳元，而2月零售銷售增加0.8%，增幅高於預期的0.2%。此外，中國3月綜合PMI等數據表現強勁，上周帶動澳元曾升至0.7130水平。



美國勞工部公布3月非農業新增職位19.6萬個，增幅高於市場預期，而失業率穩定在3.8%符合預期，但平均時薪按月和按年增長放緩，分別增長0.1%和3.2%。數據反映就業市道保持壯旺，而工資增長勢頭放緩紓緩市場對通脹升溫的憂慮，令市場預期聯儲局可對加息保持耐性。



數據公布後，美國總統特朗普再次批評聯儲局的貨幣政策，呼籲停止量化緊縮，轉而推出量化寬鬆。受特朗普言論打壓，限制美匯指數在97.50回落。



評級機構穆迪表示，在澳洲央行利率決議後，預期澳洲財政整頓步伐仍在繼續，高水平的債務負擔能力和溫和的債務負擔令澳洲主權債務評級仍符合AAA水平。儘管市場預計央行在8月前或會有減息，但現在對4月減息25個基點的可能性較低，短期有利澳元走勢。



本周美國聯儲局將公布議息會議紀錄，市場預期今年或不再加息，並可能表示將在9月份結束縮表，有望支持澳元挑戰0.7250水平。

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