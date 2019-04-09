【名家筆陣】莊太量：聯儲突轉鴿凸顯幣策陷困

聯儲局於上月底議息後，來了一次政策急轉彎，不但表示今年維持息率不變，更公布提早結束縮減資產負債表，使金融市場喜出望外。



當局去年12月方將聯邦基金利率加至2.375厘，並指今年將加息半厘，及維持每月500億美元縮表步伐，結果令市場大失所望，導致股市急挫。短短3個月時間，聯儲局取態突然作180度轉變，可謂並不尋常。



上次如此突然的政策轉向是2016年初，局方原先表示會於當年加息1厘，但因內地股災及人民幣失速貶值，暫停加息一年。上月底議息後，當局表示今年不加息，明年亦只會加息1次，更宣布於今年10月起停止縮表，比市場預期更鴿。



聯儲局主席鮑威爾忽然變鴿，相信是跟環球經濟數據轉弱有關。美國2月非農新增職位僅3.3萬個，遠遜預期兼創17個月新低，幸好上周公布的3月數據已回復正常水平。較令局方憂慮的反而是歐元區的經濟，龍頭德國於2月下旬已將GDP增長預估由1.8%下調至1%；歐洲央行上月亦將GDP增長預測由1.7%下調至1.1%，並明言今年會維持利率不變。



聯儲局原於2017年10月起縮減資產負債表，並分階段加快縮表速度，初期每月縮表100億美元（下同），2018年10月起每月縮表500億，包括300億國債及200億按揭債券。去年底鮑威爾於議息後記者會指，每月500億的縮表猶如自動導航不會改變，今次叫停縮表則給市場驚喜。



當局宣布自5月起，每月減持國債幅度由300億下調至150億，並維持每月減持200億按揭債券；今年10月起，一方面停止減持美國國債，另一方面，把每月減持按揭債券所回籠的200億，於市場買入等值國債，故此10月起，聯儲局資產負債表規模將停止收縮。



早年量化寬鬆的買債計劃，及其後的扭曲操作(Operation Twist)，主力買入較長期國債，政策目標是壓低長債利率，以刺激經濟。值得留意的是，這次縮表政策改變，聯儲局實務上於10月起買入更多美國國債。當局表示，每月買入的200億國債，會傾向買進年期較短的國債。



聯儲局調整持有國債的結構，相信是針對孳息曲線趨平的問題。上月底，3個月期與10年期國債孳息一度出現倒掛，即3個月債息比10年期更高，孳息曲線倒掛，被視為預警經濟衰退的重要信號。如今央行買入較多短期國債，相信有助壓低短債利率，避免孳息曲線倒掛引發恐慌。



經過10年的擴張周期，資產價格飛升，但工資增長遠遠落後，通脹率在如此景氣下僅僅輕微超越2%，長遠而言，會拉低市場對通脹的預期。例如現時歐洲央行及日本的通脹目標為2%，但市場早已不相信央行能使通脹達標。



聯邦基金利率如果在2.5厘水平已見頂，下次衰退來臨時，恐怕沒有足夠空間以減息去應對。停止加息短線利好風險資產，然而亦折射了聯儲局處於進退維谷的困境。（如想看更多筆者的分享，可上筆者的YouTube頻道觀看。）



(香港中文大學經濟學系講師葉德生參與本文)



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長 莊太量

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