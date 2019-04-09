東方日報B1：港股企穩三萬點關　大行激「薦」各板塊

港股終於企穩於三萬點關收市！恒生指數周一(4月8日)升140點，收報30,077點，創去年6月以來新高。儘管今年來恒指已累升16%，但大行繼續於股市各類板塊中「尋寶」。綜合券商意見，內險股、內房股、券商股、建材股及汽車經銷商等股份可看高一線，花旗更力薦多隻中小型股，更有望今年可「翻身」。



市場憧憬中美貿易談判近尾聲，恒指周一甫開市即重越三萬關，早段最多曾升248點，高見30,185點，惟內地股市下跌，拖累恒指曾倒跌22點，三萬點關亦一度失守，幸最終收市失而復得。國企指數則最多曾升122點，但午後升幅收窄，收市漲101點，報11,793點。



港股周一總成交1,217億元，沽空金額150.46億元，沽空比率12.38%。港股通(滬)及港股通(深)合共淨買入3.41億元。



內險、水泥、醫藥及手機設備等多個板塊最受資金追捧。其中，中國生物製藥(01177)及中國建材(03323)分別升7.11%及7.46%，各自膺最大升幅恒指及國指成分股。



此外，國際油價做好，刺激中國海洋石油(00883)股價升3.47%；騰訊控股(00700)則重越380元關，收報380.2元，升1.12%，創近9個月高位。另中國鐵塔(00788)亦創上市新高，收報2.02元，升5.76%。



多家大行都積極「尋寶」，摩根大通力薦內險股，指其有14%管理資產面對內地股市，而今年以來滬綜指已累升30%，料可帶動內險股首季盈利按年增長24%。該行指，內地股市每升10%，內險股純利便可有3至4%正面影響。該行調高內險股目標價平均約18%，維持中國人壽(02628)及中國平安(02318)「增持」評級。



摩根士丹利則看好建材股，指內房需求仍然強勁，且內地地方政府首季發債後，料帶動建築需求，基建承辦商接獲的新訂單會有所增加，故看好鋼鐵及水泥股，尤其鋼鐵生產商於第二季旺季或有機會上調鋼材價格。其中，馬鞍山鋼鐵(00323)股息率更高達10厘，連同海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)均是首選。



花旗直言，中美貿易戰或有望即將結束，美國經濟衰退的風險亦下降，加上中國政府推出基建、內房、汽車及家電等刺激經濟政策，中資股今年企業盈利增長預測或有望獲上調。該行今年首選股份包括敏華(01999)、創科實業(00669)及海爾電器(01169)等多隻中小型股。



有「基金教父」之稱的雷賢達指出，美國十年期債息回落，令更多投資者追逐股市，預料港股年內會反覆做好，但仍有投資風險。中美貿易談判雖有緩和迹象，卻仍是市場不明朗因素；而美國經濟於明年初前料續放緩，惟相信不會出現衰退。他建議買入公用股，長線持有賺息更「和味」，且穩定性高；但不建議買入手機設備股及製造業股。



時富資產管理董事總經理姚浩然表示，恒指再次收於30,000點樓上，預料短線有些反覆，但整體形態仍然偏好，只要守住29,700點，後市仍然有望向上挑戰30,400至30,500點，若然跌穿29,500點，則短線要避一避。



港股美國預託證券(ADR)周一早段則表現反覆，滙豐控股(00005)報66.66元，較香港收市價低0.04元，騰訊則報381.49元，較港高1.29元。按比例計，相當於恒指跌23點，報30,053點。

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