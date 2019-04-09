美股收市：標指連升7日　蘋果公司重返200美元關

美企業績期將至，投資者入市態度審慎，美股收市個別發展。道指收報26,341點，跌83點或0.32%；標指收報2,895點，升3點或0.1%，連升7日；納指收報7,953點，升15點或0.19%。



波音公司遭大行下調評級，股領急跌4.44%，為道指表現最差的成分股；蘋果公司上漲1.57%，收報200.1美元，為去年11月以來高位。



投資者等待第一季業績，此前已有道指成分股公司下調2019年盈利預期。業績期由4月12日開始，由摩根大通打頭陣。FactSet統計顯示，分析員估計標指成分企業首季純利倒退4.2%，第2季則料仍沒有增長。



對於後市，摩根士丹利首席股市策略員威爾遜指出，最近投資者受到聯儲局的行動鼓舞，但放鬆政策不會紓緩公司的邊際利潤壓力，而盈利質素的重大風險仍未反映在股價身上。



威爾遜又警告，業績遜預期的企業可能削減開支和人手，或進一步打擊經濟，觸發股市拋售。

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