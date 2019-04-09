港股彈上10個月高位　3萬點關爆尋寶熱！

港股周一(4月8日)企穩於3萬點關收市，升140點，收報30,077點，創去年6月以來新高。儘管今年來恒指已累升16%，但大行繼續於股市各類板塊中「尋寶」。綜合券商意見，內險股、內房股、券商股、建材股及汽車經銷商等股份可看高一線，花旗更力薦多隻中小型股，更有望今年可「翻身」。



多家大行都積極「尋寶」，摩根大通力薦內險股，指其有14%管理資產面對內地股市，而今年以來滬綜指已累升30%，料可帶動內險股首季盈利按年增長24%。該行指，內地股市每升10%，內險股純利便可有3至4%正面影響。該行調高內險股目標價平均約18%，維持中國人壽(02628)及中國平安(02318)「增持」評級。



摩根士丹利則看好建材股，指內房需求仍然強勁，且內地地方政府首季發債後，料帶動建築需求，基建承辦商接獲的新訂單會有所增加，故看好鋼鐵及水泥股，尤其鋼鐵生產商於第二季旺季或有機會上調鋼材價格。其中，馬鞍山鋼鐵(00323)股息率更高達10厘，連同海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)均是該行首選。



花旗直言，隨着中美貿易戰或有望即將結束，美國經濟出現衰退的風險亦下降，加上中國政府推出基建、內房、汽車及家電等刺激經濟政策，中資股今年企業盈利增長預測或有望獲上調。該行今年首選股份包括敏華(01999)、創科實業(00669)及海爾電器(01169)等多隻中小型股，另金蝶國際(00268)、建滔積層板(01888)、中國聯塑(02128)及中國建築(03311)亦是力薦股份。



有「基金教父」之稱的雷賢達指出，美國10年期債息回落，令更多投資者追逐股市，預料港股年內會反覆做好，但仍有投資風險。中美貿易談判雖有緩和迹象，卻仍是市場不明朗因素；而美國經濟於明年初前料續放緩，惟相信不會出現衰退。另一方面，他建議買入公用股，長線持有賺息更「和味」，且穩定性高；但不建議買入手機設備股及製造業股，因屬周期性股份，難準確預測銷量，股本回報率普遍也較低。



時富資產管理董事總經理姚浩然表示，恒指今年首次收於30,000點樓上，短線有些反覆，但整體形態仍然偏好，只要守住29,700點，後市仍有望向上挑戰30,400至30,500點，倘跌穿29,500點，則短線要避一避。不過，他看好內房及券商股，其中內地3月住宅銷售成績不錯，料可成為催化劑。此外，內地汽車庫存料有改善，汽車及相關經銷商股亦可看高一線。

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