【市前重點睇】道指收跌83點　布油升穿71美元

●美匯指數跌至97.0水平，離岸人民幣(CNH)反覆企6.72，港匯升上7.846，圓匯企111.4，歐元升至1.126，英鎊反覆企1.306。金價觸及1,304美元後回至1,298美元水平上落。油價續漲，布油升穿71美元﹐最新企71.1美元，紐油高見64.48美元。道指期貨窄幅上落。



●道指收報26,341點，跌83點；標指收報2,895點，升3點，連升8日；納指收報7,953點，升15點。 https://bit.ly/2VswiVU



-波音公司減產及遭大行下調評級，股價急跌逾4%，為道指表現最差的成分股。

-蘋果公司股價自去年11月來首次突破200美元。



●港股ADR指數收報30,111點，升34點。



●美國10年期國債孳息率升2.68點子，報2.5222厘。



●美國際貿易委員會對中國光伏電池片產品發起337調查。



●美國貿易辦公室(USTR)宣布，若歐盟不撤銷法國空巴補貼，可能會對總金額約110億美元的歐盟產品加徵關稅。



●聯儲局對大型外國銀行提出新風險監管規則，要求持有更多易於出售的資產；估計整體流動性要求將提高達4%。



●統計顯示，美國首季度企業裁員人數達19.04萬人，按年增加35.6%，是自2009年第1季度以來最差。



●紐約期油收報每桶64.4美元，升1.32美元或2.09%，創自去年11月1日以來收市新高。布蘭特期油收報每桶71.1美元，升0.76美元或1.08%。



-地緣緊張局勢升級，美國將伊朗伊斯蘭革命衛隊認定為恐怖組織，進一步孤立德黑蘭。此外，歐盟國家決定將對伊朗有針對性的限制措施延長至2020年4月13日。



-俄羅斯暗示將於6月與石油輸出國組織(OPEC)開會時，提出希望提高石油產量，因市況改善且庫存下降。



●紐約期金收報每安士1,301.9美元，升6.3美元或0.5%，為逾1周以來首次收市突破1,300美元關口。



●英國富時100指數收報7,451點，升5點或0.07%；法國CAC指數收報5,471點，跌4點或0.08%；德國DAX指數收報11,963點，跌46點或0.39%。



●英國議會通過阻止無協議脫歐議案。



-據悉歐盟針對脫歐期限延長問題更接近達成一致，歐盟的脫歐時間提議可能在今年6月30日到明年4月1日之間。



-傳英國首相文翠珊慮讓議員就是否舉行第二次公投進行投票。



-愛爾蘭央行敦促英國投資基金在脫歐後不要在愛爾蘭或歐盟其它國家銷售產品，警告他們這麼做可能違反法律。



-倫敦證券交易所為英國硬脫歐情況下的股票交易做準備，Turquoise交易平台正在推進計劃，將歐洲股票交易轉移至其新建的阿姆斯特丹業務。



●傳沙特阿美債券拍賣的認購金額，已達750億美元。



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