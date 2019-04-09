【股民熱話】港樓價會再升三成？有錢快追揸股票？

今年香港的私樓供應將會減少，但人口不斷增多，住屋需求有增無減，可見房屋供需失衡的問題將日趨嚴重。有地產界人士預期，未來18個月樓價會再升三成。係真唔係，筆者都冇水晶球，但純從樓市的供需情況，以及中、美兩地貨幣政策趨向來看，樓價確實好大機會易升難跌。



如是者，手持現金仍未夠上車首期，工資增幅又追唔上樓價，應該點算好？適度投放股市尋求資本增值是其中一個辦法，畢竟股市入場門檻比樓市低，且股市的流通性亦遠大於受辣招制肘的樓市。樓價上升，地產股的資產值自然會水漲船高，誠如筆者早前所述，揸住龍頭地產股如新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)等，可以變相起到一定程度「套戥」作用。



情況如早些年流行的一個說法，住公屋必然要買領展房產基金(00823)，至少日日喺屋企樓下商場消費，心理會平衡啲，事實這些年揸領展股票的回報亦相當不俗！



無論買地產股抑或收租股，追求是與樓價同步的升幅。若然想追求比樓價更理想的升幅，長線投資，建議還是離不開中國新經濟的代表股份——股王騰訊控股(00700)，一來以其於內地電子支付、互聯網和創新科技發展的地位，基本上是大得不能倒，政府一貫的支持毋容置疑，二來近一年業務已進行整合，理論上競爭力有所增強，待今年5G商用化，傳輸速度將支持科網於生活的應用得到進一步提升，騰訊的業務將走上新台階，長線揸騰訊，回報應該不會差於現價揸香港樓。



股價走勢方面，作為參考，騰訊股價現已接近380元水平，短線若能企穩其上，後市有機會反覆向上試衝400至420元區域，重要支持在352元。



總而言之，在量寬好可能又再重臨的日子裏，必將激化資產泡沫，難以預計泡沫何時爆破，尤其是新經濟年代，傳統經濟周期基本上已起了變化，大家都在摸索之中。反正能力範圍許可之下，不要全部持有現金，量力而為，適量部署股票或是物業等資產，免得購買力不斷被削弱，還是有需要的。



東方產經專欄作者股博士



【即市分析】買唔起樓 都要揸啲地產股喺手

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