亞洲股市：日股靠穩　Glory漲19%

美股個別發展；亞洲主要股市窄幅上落，日本日經225指數早段升13點或0.06%，報21,774點。



日本經濟大臣茂木敏充將於4月15至18日前往華盛頓進行貿易談判。



板塊方面，能源股升1.6%，資訊技術股升0.8%，而公用事業及地產股同跌1%。個股中，NTT數據漲2.5%，發那科升1.7%。



日本貨幣處理設備巨頭Glory推遲開盤後高開19%，創逾28年最大漲幅；日本財務省宣布2024財年發行新版紙幣。



本田汽車升0.3%；公司計劃於2021年結束土耳其汽車生產。日產汽車升0.4%。



從事食品服務及相關業務Skylark升0.6%。公司3月同店銷售按年增3.1%。



機器零部件製造商THK跌2.6%。高盛將其評級由「中性」降至「沽售」。



南韓首爾綜合指數微升1點或0.08%，報2,212點。Aprogen製藥揚升近3%，而三星電子則跌0.6%。



韓進KAL續升逾12%，大韓航空亦漲2.5%。韓進集團兼大韓航空前執行董事長趙亮鎬周日(7日)在美國洛杉磯離世；市場人士指這將減輕市場對公司治理的擔憂。



澳洲悉尼普通股指數跌4點或0.07%，報6,306點。板塊方面，金融、公用事業及通訊服務全線跌0.4%。個股中，Alliance礦物資產、EML支付及Perseus礦業齊跌超過2%。

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