當代置業擬發新票據交換部分現有票據

當代置業(01107)公布，今日(9日)起開始就美國境外非美籍人士所持有未償付，2019年到期6.875厘現有優先票據提出交換要約，最高接納金額將不超過3億美元。交換代價為現有票據本金額每1,000美元，將收取新票據合計本金額1,000美元，以及應計利息。



公司現正進行獨立的同時發行新票據。發行後，同時發行新票據中出售的任何額外新票據將按相同條款進行，並與根據交換要約發行的相應新票據構成單一系列。同時發行新票據乃為現有票據再融資及為收購或開發將用於日常業務過程中及用作一般企業用途的資產、不動產或個人財產或設備提供資金。



交換要約的目的是為現有票據再融資及改善公司的債務結構，從而使公司能夠延展其債務到期狀況，更穩定發展，並強化公司的資產負債表及現金流量管理。



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