【即市分析】投資咪拗頸　贏錢最重要

東方產經專欄作者HS哥：港股年內反覆向上，3月份上升動力明顯較弱，不過4月開始重新轉強，恒指周一(8日)仲收高於三萬點之上，係咪要大大注押落去呢？



從基本面睇，近年困擾環球投資市場的最大負面因素中美貿易談判，似乎已進入尾聲，相信好事不中亦不遠矣。加上美國總統特朗普近期再出口術，話如果聯儲局減息，美國經濟就會像火箭一樣，言論無疑增加美國年內減息機會，並間接增加資金對未來環球央行繼續實行寬鬆幣策及放水之預期。



當然，一定有人會話：「可能貿易談判傾唔成呢！」須知道，投資市場永遠係順勢而為最易贏錢，既然現時市場表面數據及資金都朝着好的結果方向發展，加上恒指又實實在在咁破位而上，所以亦無謂包拗頸逆市而為。講到尾，投資都係想贏錢而唔係鬥氣，既然今期做好友贏錢機會較大，又何必因一時之氣與市場對着幹呢？

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



