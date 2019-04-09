A股快報：滬深兩市背馳　伊利飆升

內地股市普遍下跌，滬綜指低開4點或0.14%，報3,240點；深成指則高開16點或0.16%，至10,368點；創業板指數低開5點或0.31%，報1,734點。



板塊方面，造紙股跌0.7%，金融股跌0.4%；地產股靠穩，石油股升0.8%，船舶製造股飆4%。



伊利股份高開8%。公司公布回購計劃，擬用自有資金，以不超過每股35元人民幣(下同)回購股份，回購比例2.5%至5%，料最多斥資逾106億元。



格力電器升停板。公司公告稱，控股股東格力集團擬通過公開徵集受讓方的方式，協議轉讓其持有的格力電器15%股權。



納思達高開1.5%。公司擬以1,696萬元入股聯想旗下打印機公司。



中船科技高開1.3%。公司擬收購海鷹集團100%股權，預估作價17億至21億元。



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