【即市分析】鐵塔強勢　原來係因為...

東方產經專欄作者桃桃：近期中資電訊股齊齊由高位回落，惟食正5G概念的中國鐵塔(00788)，無視板塊氣氛轉差，周一(8日)以一支大陽燭升穿2元關，即市創出2.03元的上市新高，成交大增動力增強，原來與近期基金密密吸納有關。



權益披露資料顯示，威靈頓管理繼3月29日增持鐵塔5,362萬股後，上周四再度入場掃貨，以每股平均價1.93元增持其約2.01億股，持股量由8.76%進一步增至9.19%，估計涉資逾3.88億元。



該股2月底升至1.98元高位受阻回落，惟調整至1.8元水平已現明顯支持，近日更在基金買貨支持下重拾升勢，10日線剛升穿20日線現黃金交叉，14日RSI有餘未盡，走勢再現突破，若短線回吐可企穩於2元樓上，後市有勢向2.3元水平進發，50日線1.8元不容有失。

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