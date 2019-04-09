【即市分析】港股要再創歷史新高　靠佢哋…

港股周一(8日)企穩在三萬點樓上收市，看來升市還是欲罷不能。見到藍籌股中，繼先前的金融股及地產股發力，周一又輪到三桶油、藥股及手機設備股炒上，總之板塊輪流起動。畢竟如今係「放水」市，錢太多要搵出路，目前升市仍處於藍籌輪流炒的階段，下一階段升勢會擴散至二線股。至於年內港股能否突破去年首季高位，關鍵好睇內銀股是否配合！



周一再有6隻藍籌股股價創52周新高，包括恒基地產(00012)、港鐵公司(00066)、萬洲國際(00288)、香港交易所(00388)、創科實業(00669)及中國平安(02318)。三桶油中，中海油(00883)表現最突出，而兩隻藍籌醫藥股中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)亦有好表現。



此外，騰訊控股(00700)短線在380元阻力位前現爭持，但睇落後市突破應無大懸念，呢浪目標可睇420元。



好了，環顧一眾藍籌，其實相落後的，仍是一眾內銀股(銀行板塊表現一覽：https://bit.ly/2A8B3IR )。今年以來至周一止，藍籌股中四大內銀股：工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、中國銀行(03988)及交通銀行(03328)的累計升幅介乎6至11%，表現落後於同期恒指累升16%，相對其他中資金融股如券商股及保險股的表現同樣差一截。



究其原因，市場擔心內銀行業要背負官方救微小企業，令壞帳上升及貸款資產質素下降，故在身處的升浪之中，內銀股始終不被好友視為先頭部隊，反而中資券商股及內險股可以輪流炒上。之不過，若然後市恒指真係要上試歷史新高，當不少得重磅的內銀股發力，那有甚麼因素能令內銀股股價作出突破？



當然是內地經濟觸底回升之象。今年初中國人民銀行全面降準，次季開始推行大幅減稅及降費等積極的財政政策，相信次季開始經濟數據會見到回穩甚至微升，提振市場對經濟前景的信心。銀行業作為百業之母，當為經濟復甦的受惠行業之一，故假設後市繼續升，可以考慮將部分資金押注內銀股，博其後發先至，遲來先上岸！



在四大內銀股之中，奉行唔大唔買的心態，首選的仍然是建行和工行。建行股價在250日線(現處7元)前已整固多時，可小注吸納，主要支持位在6.7元；至於工行，股價主要波幅在5.8至6.2元水平，暫時可在此區間高沽低揸，一旦突破6.2元阻力位可調整策略睇位加注，主要支持在5.7元水平。



東方產經專欄作者帥哥



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