貝萊德力拓中國在岸業務　5年亞洲管理資產規模料增50%

全球最大資產管理公司貝萊德執CEO芬克(Larry Fink)周一(8日)在年度致股東函中表示，他的目標是讓貝萊德成為中國領先的全球資產管理公司之一。



他稱，中國是貝萊德未來最大的增長機會之一，中國對更多元化和長期投資解決方案的需求不斷增加；公司將專注建立在岸業務。未來5年，預計亞洲管理資產規模有機增長50%。



他又指，貝萊德正在拉美建立投資和銷售團隊，因為看到該地區的長期增長潛力。



芬克上周在在一份內部備忘錄宣布對管理層作重大調整，最大的變化在另類投資業務，反映公司正聚焦拓展股、債及期貨等之外的投資。分析師稱，這表明貝萊德在已飽和的美國市場增長困難，而中國和拉丁美洲將是未來幾年資產管理公司的關鍵戰場。



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