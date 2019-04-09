【即市分析】5G概念股要點揀？

東方產經專欄作者股博士：港股上破3萬點後就企定定，暫時未見太大動力，但只要守穩其上又唔使太過驚青。相反，部分板塊有重新起動之勢，好似年初熱到出煙的5G概念股就係其中之一，中國鐵塔(00788)、中興通訊(00763)、中國電信(00728)及中國移動(00941)今日(周二)全線逆市升0.1至5%不等，值得望望。



從基本面睇，5G技術對民用以及軍用都好重要，亦被視為中國提升產業生產力及競爭力的重要部分，且有望在2019下半年至2020年步入商轉。根據國際研究暨顧問機構Gartner早前的調查結果顯示，66%的企業組織有意在2020年前部署5G，反映行業商機無限，難怪板塊早前整固一輪後，資金又重新押注。



另外，部分基金於3月尾亦開始趁低吸納相關股份，睇翻資料顯示，威靈頓管理及摩根大通早前就分別吸納鐵塔及中興股份，兩股今日動力亦較強，可作為主力攻擊對象。



走勢上，鐵塔股價本周上破2元關後動力轉強，今日最高見過2.12元，即市升3%報2.09元，MACD牛叉擴闊，走勢利好，值得順勢跟進，目標價2.3元，跌穿2元止蝕。至於中興即市升5%報24.85元，暫時維持在2月尾至今的橫行區內，短期若能在成交配合下上破前高位阻力26.6元，動力將進一步轉強，值得候破位跟進，中線目標睇30元，止蝕位25元。

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