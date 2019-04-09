【大行報告】吉汽銷售好轉　美銀美林睇23元

吉利汽車(00175)周一公布3月總銷量約12.5萬輛，按年增長約3%，按月增長約49%。中金及美銀美林發表報告，給予吉汽「買入」投資評級，並將其目標價分別上調至22.6港元及23元。



吉汽股價連升7天再創今年新高，曾升近5%，報18港元。最新升1.98%，報17.5元。



中金的報告指出，目前吉利股價相當於2019年預測市盈率10.6倍，維持「買入」投資評級，並上調目標價19%，至22.6港元，此相當於2019年及2020年預測市盈率14倍及13.1倍。



該行指出，吉汽3月銷量按月復復甦明顯，主力車型新帝豪賣出21,472輛，按月升32%，按年持平；博越售出22,367輛，按月升49%，按年升2%；GS售出10,151輛，按月升31%；遠景SUV售10,057輛，按月升92%，這些車型的銷量均已恢復至以往較穩定水平。



美銀美林則把吉汽由「減持」評級上調至「買入」，稱公司的庫存已降至不足一個半月的健康水平，且新車型的銷售有望改善其毛利。此外，內地汽車行業零售下半年將會見底回升，料吉汽4月份的銷售數據將進一步轉好，故把目標價由11.2元上調至23元。



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