【瑞通推介】中移近日續跑輸　資金追好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望中美貿易談判進展，以及本周稍後展開的季度業績公布期，道指隔晚收報26,341點，跌83點或0.3%。



恒指周一(8日)逾9個月以來首次成功企穩30,000點之上收市，周二(9日)早段續於3萬關之上窄幅上落。恒指由3月下旬接近28,400點水平起步，至今累升逾6%，即市阻力留意周一高位30,185點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾430萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,600萬元，反映投資者在港股後市好淡分歧。



恒指重返三萬點大關、港股成交連日處千億元之上，推動香港交易所周一在成交配合下即市高見286.2元的52周高位，收市升近2%。股份自1個月低位263.2元起步，6個交易日累升逾8%，14日RSI正邁向超買水平。該股周二早段於約283至286元水平爭持，留意能否守穩前高位281.8元。消息面上，市場憧憬港交所或今年底前推MSCI中國A股指數期貨和內地債券期貨。周一分別有逾1,900萬和78萬元資金淨流入其好倉和淡倉。



恒指重磅股之一的中國移動，近日表現遠遜於大市，周一逆市再跌1.5%，盤中低位跌穿78元創近3個月低，已失守多條主要平均線。周二早段曾跌穿78元後靠穩。輪證資金流方面，周一錄逾1,100萬元資金淨流入其好倉或博技術性反彈，淡倉同日亦有74萬元淨流入，資金周二早段追買好倉。



醫藥股板塊周一顯著抽升，收升3.7%的石藥集團單日走勢較同業落後。股份周一高位逼近16元，未能完全回補去年12月初的下跌裂口(16.16至15.8元)，但連升6個交易日，累升逾1成，交投亦逐步上升。周二早段先跌後回升，曾低見15.66元，其後收復失地，由低位反彈3%，突破16元，短期上升趨勢延續。周一有逾270萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦錄3萬元淨流入。



有報道指內地進入水泥需求旺季，帶動價格上漲，個別券商亦對華東地區第二、三季水泥均價感正面，預料加價勢頭將延至4月底至5月中，刺激中國建材周一急升7.5%，以近全日高位7.35元收市，創逾7個月高位。股份周二早段曾再升逾2%，升穿7.5元水平，其後升幅收窄，並曾倒跌。周一分別有323萬和17萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

港交所貼價、中短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿6.9倍。輕微價外、中短期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿8.5倍。



中移輕微價外、中年期購證(29480)，行使價83.88元，2019年11月到期，實際槓桿8.6倍。貼價、中短期沽證(24568)，行使價76.8元，2019年8月到期，實際槓桿9.6倍。



石藥貼價、中年期購證(28829)，行使價16.38元，2019年12月到期，實際槓桿3.1倍。



中國建材貼價、中短期購證(22269)，行使價7.5元，2019年8月到期，實際槓桿4.8倍。



吉汽輕微價外、短期購證(15723)，行使價19.9元，2019年7月到期，實際槓桿6.5倍。價外、中短期沽證(27220)，行使價14.1元，2019年9月到期，實際槓桿3.8倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(27118)，行使價400.6元，2019年8月到期，實際槓桿8.5倍。輕微價外、短期沽證(25958)，行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿11.7倍。



鐵塔貼價、中短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿4.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指新上市牛證(69649)，收回價29,510點，槓桿比率42.3倍。N類熊證(68193)，收回價及行使價30,500點，槓桿比率46.9倍。



港交所新上市牛證(69718)，收回價270.1元，槓桿比率15倍。熊證(64764)，收回價302.9元，槓桿比率12.5倍。



中移牛證(69524)，收回價74.68元，槓桿比率14.8倍。熊證(69707)，收回價82.9元，槓桿比率10倍。



石藥牛證(64855)，收回價13.6元，槓桿比率4.7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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