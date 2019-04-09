人民幣Hibor：隔夜息跌至1.85厘　CNH及CNY報6.72

2019年04月09日 11:50
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    (美聯社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續跌至1.85厘；1、2星期及1、2個月拆息由2.21至2.9厘，3、6及12個月拆息則介乎3.09至3.51厘。

    9/4/2019
    隔夜 1.85700厘
    1星期 2.21717厘
    2星期 2.43917厘
    1個月 2.77017厘
    2個月 2.90233厘
    3個月 3.09183厘
    6個月 3.22750厘
    12個月 3.51867厘

    8/4/2019
    隔夜 1.96267厘
    1星期 2.33350厘
    2星期 2.59333厘
    1個月 2.80700厘
    2個月 2.94967厘
    3個月 3.13667厘
    6個月 3.25383厘
    12個月 3.53967厘

    人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7165，回落至6.7228，最新報6.7193；在岸人民幣(CNY)亦由6.7106，跌至6.7223，最新報6.7149。
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