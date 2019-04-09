人民幣Hibor：隔夜息跌至1.85厘　CNH及CNY報6.72

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續跌至1.85厘；1、2星期及1、2個月拆息由2.21至2.9厘，3、6及12個月拆息則介乎3.09至3.51厘。



9/4/2019

隔夜 1.85700厘

1星期 2.21717厘

2星期 2.43917厘

1個月 2.77017厘

2個月 2.90233厘

3個月 3.09183厘

6個月 3.22750厘

12個月 3.51867厘



8/4/2019

隔夜 1.96267厘

1星期 2.33350厘

2星期 2.59333厘

1個月 2.80700厘

2個月 2.94967厘

3個月 3.13667厘

6個月 3.25383厘

12個月 3.53967厘



人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7165，回落至6.7228，最新報6.7193；在岸人民幣(CNY)亦由6.7106，跌至6.7223，最新報6.7149。

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