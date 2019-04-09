【午市重點睇】金價1300關口爭持　布油力守71美元

●美匯指數一度失守97關，低見96.986，港匯一度見7.8435，離岸人民幣(CNH)在6.72上落，圓匯111.3徘徊，歐元企1.126，英鎊企1.307。金價一度見1,300.15美元，最新企1,299美元水平。布油力守71美元，紐油企64.5美元。道指期貨偏軟。



●恒生指數曾升過百點，高見30,222點，半日收報30,169點，升92點或0.31%，主板成交超過632億港元。國企指數升27點或0.23%，報11,820點。 https://bit.ly/2IobJGr

-騰訊升上383.8元的近9個月高位。

-中國鐵塔飆近半成創新高。此前Wellington Management持股比例從8%升至9.2%。

-醫藥股繼續有追捧，中國生物製藥飆逾6%。

-新絲路文旅停牌。



●【即市分析】

-蒙牛乳業升勢未完。 https://bit.ly/2Vu0uzP

-港股要再創歷史新高，靠佢哋… https://bit.ly/2Um7vpY

-5G概念股要點揀？ https://bit.ly/2Inr7CP

-鐵塔強勢，原來係因為... https://bit.ly/2D6BFCW

-投資咪拗頸，贏錢最重要。 https://bit.ly/2VvbLjC



●港股格局︰陳炳強料港交所見300元指日可待。 https://bit.ly/2Um7nqu



●港股彈上10個月高位，3萬點關爆尋寶熱！ https://bit.ly/2GbiVEn



●【股民熱話】港樓價會再升三成？有錢快追揸股票？ https://bit.ly/2G0O6kA



●A股快報：滬綜指半日升0.14%，深成指升0.74%，創業板指升0.67%。 https://bit.ly/2WYwHzT

-花旗恐下半年A股流動性收緊。



●IMF支持中國推進經濟高質量發展。 https://bit.ly/2UqNpeq



●亞洲股市：日股中段升0.04%。 https://bit.ly/2Urpjjs



●應對補貼空巴，美擬對110億美元歐盟產品加徵關稅。



●永利提出現金加股票收購澳洲皇冠。



●貝萊德力拓中國在岸業務，5年亞洲管理資產規模料增50%。



●外電報道，渣打計劃支付10億美元，以換取英美監管部門就該行涉嫌違反制裁伊朗禁令的調查。



●人行第14個交易日暫停逆回購操作。

-人民幣兌每美元中間價為6.7142，較上日開市價回升59點子。

-人民幣Shibor︰隔夜息升至1.797厘。



●港元拆息︰隔夜息重上2厘。



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