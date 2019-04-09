樓價UPDATES：荃灣業主反價　買家照追

二手盤源短缺，買家不惜追價趕入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●紅磡海逸豪園2座中層B室，實用面積約817方呎，三房連主人套房間隔，開價1,600萬港元，減40萬元獲買家以1,560萬元承接，實用呎價約19,094元。原業主持貨約10年轉手，帳面賺約800萬元。



●紅磡海逸豪園23A座低層F室，實用面積425方呎，兩房間隔，以860萬元易手，實用呎價20,235元。原業主持貨近4年轉手，帳面獲利173萬元。



●長沙灣昇悅居2座低層F室，實用面積523方呎，兩房間隔，議價後以950萬元成交，實用呎價18,164元。單位7年升值逾2.6倍。



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新界區

●荃灣中心3座高層G室，實用面積380方呎，年初開價約468萬元，新近反價至490萬元，仍獲上車客「即睇即買」，以488萬元承接，實用呎價約12,842元。原業主持貨7年轉手，漲價1.26倍。



●荃灣柏傲灣1A座中層B室，實用面積約826方呎，三房間隔，原叫價約1,680萬元，新近減至1,650萬元成交，實用呎價約19,976元。而10%額外印花稅由買家承擔。原業主於2017年購入上述物業，持貨逾兩年，帳面獲利約289萬元。



●粉嶺綠悠軒3座高層G室，實用面積約612方呎，三房連主人套房間隔，以738萬元易手，實用呎價約12,059元。原業主持貨約6年沽出，帳面賺約310萬元。



●粉嶺花都廣場本月暫錄約4宗成交，新近錄得4座高層C室成交，實用面積413方呎，兩房間隔，以565萬元易手，實用呎價13,680元。單位7年漲價約1.5倍。



●馬鞍山海濤居3座高層B室，實用面積644方呎，3房間隔，以970萬元易手，實用呎價15,062元。原業主持貨21年沽出，帳面獲利約540萬元。



●沙田第一城4月暫錄約13宗買賣，最新錄18座高層C室，實用面積484方呎，三房間隔，議價後以680萬元易手，實用呎價14,050元。單位18年升值約2.3倍。



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