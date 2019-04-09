中鐵：今年新增訂單目標1.8萬億人民幣

中國中鐵(00390)董事長李長進表示，今年新增訂單目標為1.8萬億元人民幣(下同)，按年增長約6%；冀挑戰1.98萬億元。



他指出，公司參與的海外項目主要是基建項目，目前正進行的海外項目有65個。而去年海外新簽訂單總額達120億美元，由於海外項目不可控因素較多，但公司所參與的均是大型項目，涉及的金額較大，故今年保守目標為150億美元。



他續稱，各國對基建項目均有需求，受資金制約下，會尋求第三方融資，強調公司對海外項目有一套防範風險措施，在眾多的海外項目中，目前只有2個項目在虧損階段。



房地產業務方面，去年重點發展毛利率及質量較高的項目，而去年買地的資本開支為600億元；新簽訂單、銷售收入及利潤均增長40%以上，料今年增長會加大。



公司去年業績差過市場預期，財務總監楊良解釋，主要受小數股東權益所拖累，加上2017年業務結構的因素在去年反映出來，而公司有信心今年盈利可有雙位數增長。



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