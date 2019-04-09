【高盛推介】中資電訊股認購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：中資電訊股周二(9日)早段向好，其中中國聯通及中國電信皆上升超過1%，中國移動靠穩。有券商發表報告預期包括5G的四項發展將會對今年的中國電訊板塊價格表現帶來影響，重申對板塊維持「正面」看法。



以過去5個交易日計，中移認購證共錄得約2,300萬港元流入，是同期最多資金流入的認購證，而聯通及中電信認購證則分別有約120萬元流入及40萬元流走。



現時市場上三大活躍的中移認購證都超過10%價外，提供的實際槓桿約10至15倍，投資者如看好該股，可留意更貼價、槓桿更高的購證(27139)，行使價85.93元，2019年6月21日到期，實際槓桿21.2倍，行使價78至88元之間、兩個月期以上的低街貨證中槓桿最高。



投資者如看好中電信，現時市場上認購證的選擇其實不多，可留意中期輕微價外購證(14846)，行使價4.99元，2019年7月23日到期，實際槓桿10.6倍，兩個月期以上的產品中槓桿最高。



聯通認購證方面，現時市場上最活躍的3隻認購證都是行使價10.4元，6月份到期，屬中短期貼價，是適合市況的選擇，投資者如看好可留意當中槓桿最高的購證(17170)，行使價10.4元，2019年6月26日到期，實際槓桿10.3倍，行使價10至12元之間、兩個月期以上的產品中槓桿最高。



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