【即市分析】銷售數據佳　汽車股終見曙光？

東方產經專欄作者股博士：多隻汽車股上月銷售表現理想，板塊今早(9日)全線起動，吉利汽車(00175)現升近2%報17.5元；長城汽車(02333)彈高3%報6.66元；比亞迪股份(01211)、廣汽集團(02238)及華晨中國(01114)亦分別升1.8%至2%不等。



吉汽上月總銷量12.46萬輛，按年增長約3%，首季達標24%。多間大行就此發表報告唱好，美銀美林升其評級至「買入」，目標價上調至23元。中金亦指其3月銷量穩中有升，上調其目標價至22.6元，並維持「推薦」投資評級。



至於長汽上月汽車總銷量為10.31萬輛，按年增加16.82%，其中出口按年升28.5%。而比亞迪3月汽車銷量4.68萬輛，按年增加8.48%；其中新能源汽車銷量更按年大增1.16倍。



事實上，內地早前啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查，冀推動消費平穩增加，而內媒引述商務部指將多措並舉推動提振汽車消費，行業營商環境有望改善，加上車企營運數據支持，有助板塊估值修復。



策略上，吉汽上月中旬下試50日線支持後接連抽高，近日更成功升穿250日線阻力16.9元，走勢出現突破，後市若能守穩其上，有勢向20元關進發，10線約15.8元未宜有失。至於長汽已升近上次高位約6.8元，比亞迪則逼近降軌阻力53元，兩者股價均醞釀突破，有意追勢宜待進一步破位再作部署。

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