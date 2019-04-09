【高盛推介】博港交所建行反彈　輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：周二(9日)早段在藍籌股中，以香港交易所以及建設銀行走勢相對落後。



國務院最新公布進一步落實普惠金融定向降準政策，完善中小企業融資政策，內銀股周一(8日)向好，周二早段則稍為回落。



以過去5個交易日計，港交所認購證共錄得約2,100萬港元流入，是同期第2多資金流入的認購證，而建行認購證同期有約800萬元流入。



行使價301元附近、12月到期的港交所認購證是現時市場上其中一款熱門條款，投資者如看好港交所可留意這個條款中槓桿最高的購證(27648)，行使價301.08元，2019年12月20日到期，實際槓桿6.1倍，活躍條款中最高槓桿。



牛證選擇可留意高槓桿港交所牛證(57269)，收回價274.08元，行使價272.08元，換股比率100，槓桿比率20.6倍，3大最高槓桿港交所牛證之一。



相反，投資者如看淡港交所則可留意高槓桿沽證(11372)，行使價258.38元，2019年8月29日到期，實際槓桿9.3倍，行使價251至280元之間產品中槓桿最高。



投資者如看好建行可留意輕微價外高槓桿購證(12392)，行使價7.31元，2019年7月26日到期，實際槓桿14.9倍，行使價7至7.5元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。



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