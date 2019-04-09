俄羅斯及沙特減產口風突改　油價升勢存暗湧

今年以來石油輸出國組織及盟國(OPEC+)大幅減產，加上近日利比亞地緣局勢緊張，刺激油價續漲。但最新消息稱，一直處於搖擺狀態的俄羅斯暗示可能會在6月會議上退出減產協議，甚至實施增產。



布蘭特原油力守71美元，最新報71.15美元；紐約原油續企64.5美元。今年以來，國際油價累漲逾20%。



外電報道，俄羅斯直接投資基金(RDIF)CEO德米特理耶夫(Kirill Dmitriev)表示，鑑於市場形勢改善、且庫存下降，OPEC+很有可能在今年6月決定放棄減產，隨後並或增加產出。



德米特理耶夫是促成OPEC+協議關鍵俄方官員之一。他是首位預測2016年與OPEC達成協議的俄羅斯官員。



另方面，沙特阿美發債認購超額之際，沙特方面近日表示市場正趨於平衡，或暗示將會逐步放緩減產步伐，使油價持續走高前景存在變數。



沙特能源大臣法利赫周一表示，OPEC+是否延長減產，要有共識仍為時過早，但5月的會議非常關鍵，因為到時候目前減產的效果將會更加明朗。



市場人士認為，導致OPEC+在減產問題的立場有所鬆動，原因是美國對伊朗和委內瑞拉的制裁，加上利比亞局勢發展，製造了供應缺口。



OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)預定於5月召開會議。



高盛大宗商品研究主管Jeff Currie周一認為，油市目前每天面臨100萬桶的供應缺口，布油可能上漲至70至75美元區間，但不會回到去年峰值每桶86美元的高位；並預期，基於供應可能增加，油價或最多下滑至60美元。



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