新股專輯：全球最大啤酒廠商擬分拆業務來港上市

據外電報道，全球最大啤酒廠商安海斯布希英博(Anheuser-Busch InBev)計劃最快月內，就分拆亞洲業務在香港上市提交申請，冀今年夏季掛牌。有指目標集資額超過50億美元(約390億港元)，或成為年內最大型新股。



早前有消息指，ABI亞洲業務估值最高達700億美元(約5,460億港元)，已於年初委託摩根大通及摩根士丹利為安排行。



同時，外媒引述消息人士指，內地媒體財新傳媒(Caixin Media)計劃未來2至3年在海外上市，首選地點包括香港。據稱，財新目前正尋求新一輪最多2億美元融資，目標估值5億美元(約39億港元)。



另外，藥明康德(02359)(603259.SH)及中國私募基金3W Partners有份投資的私家眼科機構清晰醫療集團遞交上市申請，獨家保薦人為民銀資本。該集團主要在港營運「清晰微笑激光矯視中心」，提供眼科矯視及其他診療服務。



於上市前，藥明康德及3W Partners分別持股20.83%及30.22%，另控股股東謝偉業持有42.89%股份；香港醫院管理局前主席胡定旭任集團主席及非執行董事。



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