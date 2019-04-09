虛擬貨幣冇運行？發改委擬將「挖礦」列淘汰產業

虛擬貨幣「一哥」比特幣近日重上5,000美元，看似重拾動力。不過，中國發改委擬將虛擬貨幣「挖礦」活動(比特幣等虛擬貨幣的生產過程)列為淘汰產業。有分析表示，發改委此舉的意圖是向市場釋出信號，讓市場了解虛擬貨幣「挖礦」行為不但政府不鼓勵，而且是要被「淘汰」。



發改委的《產業結構調整指導目錄(2019年本，徵求意見稿)》，由鼓勵類、限制類及淘汰類三個類別的產業活動組成。所謂淘汰類，主要是不符合有關法律法規規定，不具備安全生產條件，嚴重浪費資源、污染環境，需要淘汰的落後工藝、技術、裝備及產品。此指導目錄尚處於市場徵詢階段，未有確實執行時間。



隨着去年虛擬貨幣價格重挫，全球最大的虛擬貨幣掘礦機製造商比特大陸宣告在港的上市申請失效。另外兩家製造商嘉楠耘智及億邦，先後於去年遞交來港上市的申請。然而，嘉楠耘智已傳放棄香港，計劃赴美上市；億邦則重新於去年12月遞交上市申請。



虛擬貨幣平台CryptoCompare數據顯示，比特幣最新報5,233美元，跌0.84%。觀乎去年5月，比特幣曾高見9,968美元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm