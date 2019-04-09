蘇創燃氣：旺淡季氣價差距可達兩成

中國主要管道天然氣供應營運商蘇創燃氣(01430)主席兼執行董事蘇阿平表示，今年燃氣銷售目標按年增長約18%。



他透露，由於天氣轉冷，每年10月至翌年3月天然氣較「賣得」，會較其他日子漲價，但強調是行內習慣，而價差可達20%。



他又指，公司正積極拓展客戶量，今年目標客戶量增長10%至15%。去年起開始用價格優勢吸引用戶，故毛利及毛利率錄「雙降」，分別按年減少6.2%及4.2百分點。



位於四川及太倉的液化天然氣及壓縮天然氣加氣站正建造中，他預期今年底可完工，其中太倉站以合營模式建造，公司主要設備建設，故有關的資本開支不會超過1,000萬元人民幣(下同)。



他續稱，公司早年已完成主要管道建設，若沒有收購活動，在天然氣業務上的資本開支介乎3,000萬至4,000萬元。



公司於2017年10月以2,230萬元收購敦華氣體51%股權。蘇指出，收購有助公司把業務拓展至低碳環保領域，但有關項目正處於建設投資階段，料今年可踏入收成期，而日後不排除計劃通過股權收購或合作模式，拓展業務領域及地域性。



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