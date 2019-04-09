theDesk：香港共享工作空間潛在增長龐大

共享工作空間品牌theDesk行政總裁兼聯合創辦人許飈表示，目前香港傳統辦公室供應約2.7億方呎，但香港共享工作空間佔地不足200萬方呎，潛在增長空間龐大，預期共享工作空間行業規模將愈來愈大，但會經歷整合潮，供應商數量會減少。



他指出，公司提倡「共融社區」和「Co-work 2.0」的概念，其共享工作空間不設休閒娛樂設施，為會員提供可以專心發展業務的空間，增加生產力，並會連繫以及促進會員和其他公司的合作，協助會員成功。



繼前3個據點在西環和銅鑼灣，公司在香港的第4個據點本周正式啟用，位於金鐘統一中心，總面積達3.6萬方呎。公司指，藍籌股舜宇光學早前公布業績，也選址該據點。



他續稱，該據點的投資額過千萬港元，但不是燒錢的生意。而公司成立接近3年，一直都有對外融資，只是沒有對外公布金額。公司預計短期將會在上環和上海多開兩個據點。



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