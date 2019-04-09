樓價UPDATES：新都城三房做價創屋苑同期數新高

中價藍籌屋苑樓價再破千萬。將軍澳新都城三房單位，以1,050萬元售出，創下1期單位做價新高紀錄。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城4月錄得6宗成交，平均實用呎價約18,672元，包括寧安閣低層F室，實用面積530方呎，兩房間隔，3月底放盤，叫價1,100萬元，最終願減55萬元以1,045萬元易手，實用呎價19,717元。



●柴灣杏花邨17座中層2室，實用面積約454方呎，兩房方廳設計，放盤約1個月，獲外區客以725萬元購入，實用呎價約為15,969元。



●筲箕灣形薈1A座低層D室，實用面積331方呎，屬開放式間隔，獲租客以14,200元租入，實用呎租約42.9元。



●筲箕灣i‧UniQ譽‧東低層B室，實用面積326方呎，開放式設計，以16,800元租出，實用呎租約51.5元。



●西半山福臨閣低層B室，實用面積329方呎，兩房間隔，以768萬元沽，實用呎價23,343元，原業主於2014年1月以656萬元購入，持貨5年，帳面獲利112萬元，單位升值17%。



●薄扶林貝沙灣6期3座中層C室，實用面積約1,086方呎，套三房連工人套間隔，附車位，望海景，以3,330萬元易手，實用呎價約30,663元。



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九龍區



●將軍澳新都城1期4座高層H室，實用面積698方呎，三房連套房設計，去年9月份開價1,350萬元，現累減300萬元，以1,050萬元易手，實用呎價15,043元，做價仍創屋苑同期數歷史新高。



●將軍澳都會駅10座中層G室，四房套連士多房間隔，叫價1,550萬元放售，近日成功獲買家零議價承接，實用面積897方呎計，折合呎價約17,280元。



●將軍澳THE PARKSIDE第2A座高層B室，實用面積約398方呎，屬一房兩廳間隔，初開價780萬元放售，經議價後減價20萬或約3%，以760萬元沽出，實用呎價約19,095元。



●將軍澳中心12座高層D室，實用面積467方呎，屬兩房間隔，獲同區上車客承接，成交價約808萬元，實用呎價約17,302元。



●將軍澳緻藍天2座左翼中高層A室，三房間隔，望海景，實用面積約803方呎，以約24,500元放租兩，即吸引外區家庭客洽詢，雙方議價後減價1,500元，以23,000元租出，實用呎租約28.6元。



●長沙灣宇晴軒7座低層E室兩房單位，實用面積約445方呎，以約18,500元放租個半月，議價後減價1,000元，區內客以17,500元租入，實用呎租約39.3元。



●長沙灣一號西九龍2座高層C室，三房兩廳間隔，原先叫價1,130萬，及後減價至1,038萬元成交，減幅約8%，實用面積616方呎計，折合呎價約16,851元。



●西南九龍匯璽2B座低層B室，實用面積529方呎，兩房間隔，獲本地家庭客承租，每月租金約26,500元，實用呎租約50元。



●奧運站維港灣3座中層B室，套三房連多用途房間隔，望少海景，實用面積約710方呎，業主以約35,000元放盤兩星期，區內夫婦洽詢，雙方議價後減租1,000元，以34,000元承租，實用呎租約47.9元。



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新界區



●荃灣愉景新城本月暫錄約3宗成交，平均實用呎價約14,834元，近日10座低層D室，實用面積約581方呎，套三房間隔，叫價約860萬元連租約放售，獲外區租客議價後承接，輕微議價後終以853萬元成交，實用呎價約14,682元。



●沙田好運中心本月錄首宗買賣，單位為B座中層G室，實用面積326方呎，兩房間隔，叫價約600萬元，議價後以588萬元易手，實用呎價約18,037元。新買家見市場上盤源開始短缺，樓價亦持續上揚，沒睇樓即決定購入單位。

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