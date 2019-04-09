中裕燃氣：冀今年售氣量增30%　預5億進行併購

中國燃氣(00384)持股逾4成的中裕燃氣(03633)期望今年燃氣銷量增長30%至21億立方米，接駁住宅數量再增70萬戶，其中「煤改氣」增長45萬戶，其餘增長25萬戶，比例和速度與去年大致相若。行政總裁呂小強希望今年派息比率能升至30%以上。



中裕去年非煤改氣接駁客量按年減少1成，投資者關係經理邱天解釋，由於公司項目多在三、四線城市，接駁業務表現難免受到當地樓市下行的影響。不過，呂稱，最壞時期已過，強調「煤改氣」項目會審慎推進。



中裕今年資本開支會比去年少很多，現時預計今年投放4億至5億元人民幣(下同)進行併購，不包括年初收購的兩家河南燃氣公司；至於管道建設則預留5億至6億元，當中包括建設中的高壓燃氣管道。



呂稱，中裕的併購項目必須能夠即時產生盈利和現金流。邱補充，會關注四川的燃氣項目，因為四川是國內主要天然氣產地，進軍當地有助協調氣源。



中裕早前成立液化天然氣(LNG)貿易公司，並向中石油爭取簽訂更多供氣合約，主要是保障冬季用氣高峰時候的供應。至於去年收購了一家分布式能源技術公司，今年也有分布式能源項目投產，可為中長線發展做探索。

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