中裕CEO由「食肉獸」變咗食全素　原來係為咗...

中裕燃氣(03633)舊年「煤改氣」用戶新增接駁量大增3倍至44.53萬戶，今年目標係要加多45萬戶。中裕行政總裁呂小強(Daniel)話「煤改氣」令內地空氣質素好咗，「天空真係差好遠」，因此佢體會到環保成果實在得來不易，所以今年開始轉食素！小編頭先飯局坐喺佢隔離食肉食到鬼死咁滋味，真係有啲唔好意思！



咪住，究竟「煤改氣」同食齋有咩關係呢？Daniel話，內地鄉鎮居民「煤改氣」好多時都係先頭得嗰小貓三四隻，但無幾耐隔離左右會自發搵公司做「煤改氣」，關鍵就係每個人願意行出一步，燒少啲煤取暖，環境就會愈嚟愈好，「你真係要去北京同河南睇吓」，所以佢都決定自己行出一步轉食素，改善環境。



Daniel又話自己原本都係一個食肉獸，轉食素開頭一個禮拜唔多唔少有啲心癮，但堅持多一段短時間後已經適應，出嚟應酬嘅時候都會挑返餸菜裏面啲菜出嚟食。佢笑言仲未去到舊肉掂到條菜都唔食、牛奶雞蛋一律no way嘅地步，但宜家會少啲揸車，「話唔定你夜晚會係街見到我返屋企」，仲會參加多啲環保團體嘅活動。



不過，佢話自己暫時未減到磅，可能係近排忙跑少咗步。觀乎佢話國內全新項目就無乜，但可併購項目嘅空間依然唔細，唔知係咪因為好多併購項目要睇呢可？佢又話，中裕旗下啲加氣站都已經預留咗一塊地搞充電樁。

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