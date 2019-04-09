【即市分析】港股後市如何走？恒指牛熊街貨有啟示！

東方產經專欄作者HS哥：港股昨日(周一)上破三萬點後，今日上升動力持續，且MACD牛叉擴闊，睇走勢仲有得上，咁恒指牛熊街貨有冇特別啟示呢？



資料顯示，恒熊街貨重貨區為30,200至30,299點，街貨7.49億份，相對期指約1,344張(增加223張)；而上方最多新增區為30,500至30,599點則共有7.49億份街貨，相對期指約1,279張。至於恒牛街貨重貨及最多新增街貨區為29,000至29,099點，街貨10.21億份，相對期指約1,975張(增加約619張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約63：37。



表面睇恒牛單一重貨區域貨量較大，但距離恒指現價逾千點，相反恒熊幾個區域累加貨量唔細，且較為貼價，所以估計大戶都係繼續殺上食熊掌的機會較高。



看好後市可留意恒指海通購(29261)，2019年9月到期，行使價30,428點，實際槓桿約12倍，溢價約4%。

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